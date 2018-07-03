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Kaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

ADANA'da hızını alamayan pick-up araç yol kenarındaki taburede oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı.

ADANA'da hızını alamayan pick-up araç yol kenarındaki taburede oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 çocuk ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı pick-up araç market önündeki taburelerde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut'a (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan market camından içeri savruldu. Yaşadığı şoku atlatan anne Ayşe Barut, yerden kalkıp çocuklarının yardımına koştu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar anne ve ağır yaralanan çocukların yardımına koştu. Anne ve çocukları çağırılan ambulansla hastaneye kaldılırdı. Olayın ardından araç sürücüsü Yunus Emre A. kaçtı. Polis ise market önüne gelerek inceleme yaptı. Vatandaşlar, dar olan yolda sürekli kaza olduğunu ve araçların buradan çok hızlı geçtiğini söyledi. Aynı yerde bir otomobilin çarpması sonucu bir çocuğun öldüğünü söyleyen öfkeli kalabalık, aracı parçalamak istedi. Polis ekipleri ise vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü ----------------------- - Anne ve çocuklarının sandalyede oturmaları - Kamyonetin anne ve çocuklarına çapması - Vatandaşların Olayı anlatması - Kaza yapan Kamyonetin görüntüsü Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA) Süre: 03'26" Boyut:210 MB

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