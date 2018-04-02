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Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Kilis’te kaldırıma bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kilis’te kaldırıma bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan ayakkabı ve elbise çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Kemaliye İlkokulu yakınlarında kaldırıma bırakılan çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Sinyal kesici jammerin de kullanılmasıyla şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan ayakkabı ile elbise çıkması nedeniyle vatandaşlar rahat nefes aldı.
Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı bölge ise yaklaşık yarım 30 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

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Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
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Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
3 / 7

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
4 / 7

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
5 / 7

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
6 / 7

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
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Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı

Kaldırımdaki şüpheli çantadan ayakkabı ve elbise çıktı
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