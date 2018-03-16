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Kaldırımdan düşen yaşlı adam mikserin altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, kaldırımdan düşen yaşlı adam hareket halindeki beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Tevfik İnli (73) dengesini kaybedip hareket halindeki beton mikserinin altında kaldı.

Kaldırımdan düşen yaşlı adam mikserin altında kalarak öldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, kaldırımdan düşen yaşlı adam hareket halindeki beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Tevfik İnli (73) dengesini kaybedip hareket halindeki beton mikserinin altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla mikserin altından çıkarılan yaşlı adama, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler, Tevfik İnli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaldırımdan düşen yaşlı adam mikserin altında kalarak öldü

Kaldırımdan düşen yaşlı adam mikserin altında kalarak öldü

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