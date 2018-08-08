Kaldırımlar yatakları oldu

Hakan KAYA - Taner YENER - Ersan SAN - /İSTANBUL,(DHA)
TAKSİM ve çevresinde kaldırımlar evsizler için yatak oldu.
Beyoğlu'nda özellikle Taksim Meydanı ve çevresindeki sokaklarda adım başı evsizlere rastlamak mümkün. Havanın da sıcak olması sebebiyle özellikle sabah saatlerinde bir çok evsiz yol kenarlarında, kaldırımlarda ve banklarda yatarken görülüyor. Betonda yatan evsizlerin birçoğu yabancı uyruklu. Gezi Parkı'ndaki oyun alanında bir çocuğun salıncakta sallanırken, diğer tarafta ise bir gencin kaydırağın üzerinde uyuması dikkat çekti. Parkın başka bir bölümünde bankta uyuyan evsizi de güvenlik görevlileri ikaz ederek yerinden kaldırdı. Benzer görüntüye bir çok sokakta rastlamak mümkün.
fotoğraflı
Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi
Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!
CHP'de büyük değişim geliyor!
Suikastta Mossad şüphesi
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda
Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum