Kale surlarındaki intihar girişimcisine 'Atla' dediler

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi.
Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar "Atla" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!
Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!
ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz
Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum