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Kale surlarından kayalıklara düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, tarihi kale surlarından 50 metre aşağıdaki kayalıklara düşen Abdulrahman Çakır (21), yaşamını yitirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, tarihi kale surlarından 50 metre aşağıdaki kayalıklara düşen Abdulrahman Çakır (21), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Alanya Hisariçi Mahallesi’nde meydana geldi. Kale surlarından manzarayı izlemeye çalışan Abdulrahman Çakır dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü. Ağır yaralanan Abdulrahman Çakır’ın kurtarılması için yardım istendi.

Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle olay yerine itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu Abdulrahman Çakır’ın yanına ulaşan ekipler, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sedyeye alınan Abdulrahman Çakır'ın cansız bedeni helikopterle bulunduğu yerden alındı. Abdulrahman Çakır’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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