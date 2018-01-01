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Kalede fotoğraf çekinirken düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da tarihi Urfa Kalesi'nde manzara fotoğrafı için poz veren genç, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi'ndeki Çift Mağaralar Mevkii'nde meydana geldi. Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa'ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi. 26 yaşındaki kişi kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirince 20 metreden kalenin yamacına düştü. Gencin düştüğünü gören çevrede bulunanlara yardıma koşarken, kaza yerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve yaralanma olan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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