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Kalede fotoğraf için poz verirken düşüp öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 11 saat önce

ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTIŞanlıurfa'da kalede fotoğraf çektirmek isterken düşüp ölen 8 çocuk babası Halil Dağ'ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın gözyaşı döken çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dağ'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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