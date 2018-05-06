KaleFest'te Şebnem Ferah rüzgarı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKALE’de, ‘Birlikte Güzel’ sloganıyla düzenlenen KaleFest etkinliğinin ilk gününde, Türk Rock müziğinin efsaneleri, sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sahneye ilk olarak sevilen Rock Grubu ‘Bulutsuzluk Özlemi’, ardından da Türk Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah çıktı.

Çanakkale’de bu yıl ilk kez düzenlenen KaleFest, müzik severlere Türk Rock müziğinin güçlü isimlerinin canlı performanslarını sunarken, muhteşem bir atmosfer ve kültür etkinlikleriyle de gerçek bir festival deneyimi yaşattı. Gün boyu Çanakkale’nin yerel Rock müzik gruplarının sahne aldığı Lydia Park’taki etkinlikte, akşam ise binlerce kişi ilk olarak sevilen Rock Grubu ‘Bulutsuzluk Özlemi’nin müthiş sahne performansıyla eğlendi. Gecenin finalinde ise, katılımcılar Türk Rock müziğinin güçlü ismi Şebnem Ferah konseriyle adeta kendilerinden geçti.

Sahneye çıkan Türk Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki ışık gösterileri ve Şebnem Ferah’ın şarkı aralarındaki dans figürleri geceye renk kattı. Ünlü sanatçının sahnedeki hareketli performansı, hayranlarına pozitif bir enerji verdi. Müzikseverler birçok şarkıda Şebnem Ferah’a eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşadı.

İlk gününde Bulutsuzluk Özlemi ve Şebnem Ferah ile müzik severlere müzik ziyafeti sunan KaleFest’te, bu akşam ise Erdem Yener ve Grup Pentagram’dan sonra, Türk Rock müziğinin sevilen grubu ‘Duman’ sevenleriyle buluşacak.

