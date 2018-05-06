HABER

KaleFest'te Şebnem Ferah rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

ÇANAKALE’de, ‘Birlikte Güzel’ sloganıyla düzenlenen KaleFest etkinliğinin ilk gününde, Türk Rock müziğinin efsaneleri, sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKALE’de, ‘Birlikte Güzel’ sloganıyla düzenlenen KaleFest etkinliğinin ilk gününde, Türk Rock müziğinin efsaneleri, sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sahneye ilk olarak sevilen Rock Grubu ‘Bulutsuzluk Özlemi’, ardından da Türk Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah çıktı.

Çanakkale’de bu yıl ilk kez düzenlenen KaleFest, müzik severlere Türk Rock müziğinin güçlü isimlerinin canlı performanslarını sunarken, muhteşem bir atmosfer ve kültür etkinlikleriyle de gerçek bir festival deneyimi yaşattı. Gün boyu Çanakkale’nin yerel Rock müzik gruplarının sahne aldığı Lydia Park’taki etkinlikte, akşam ise binlerce kişi ilk olarak sevilen Rock Grubu ‘Bulutsuzluk Özlemi’nin müthiş sahne performansıyla eğlendi. Gecenin finalinde ise, katılımcılar Türk Rock müziğinin güçlü ismi Şebnem Ferah konseriyle adeta kendilerinden geçti.

Sahneye çıkan Türk Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki ışık gösterileri ve Şebnem Ferah’ın şarkı aralarındaki dans figürleri geceye renk kattı. Ünlü sanatçının sahnedeki hareketli performansı, hayranlarına pozitif bir enerji verdi. Müzikseverler birçok şarkıda Şebnem Ferah’a eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşadı.

İlk gününde Bulutsuzluk Özlemi ve Şebnem Ferah ile müzik severlere müzik ziyafeti sunan KaleFest’te, bu akşam ise Erdem Yener ve Grup Pentagram’dan sonra, Türk Rock müziğinin sevilen grubu ‘Duman’ sevenleriyle buluşacak.

Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!
Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!
Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdiSalih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.