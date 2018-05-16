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“Kalkışma 24 Saat”e ödül

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

KİTAP, kültür, sanat gazetesi Book Culture Art Time's tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Altın Kalem Ödülleri”, İstanbul'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

“Kalkışma 24 Saat”e ödül

İSTANBUL (DHA) - KİTAP, kültür, sanat gazetesi Book Culture Art Time's tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Altın Kalem Ödülleri”, İstanbul'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. DHA Antalya Temsilcisi Salih Uçar'ın yazdığı 'Kalkışma 24 Saat' isimli kitap, 'siyasi araştırma' dalında Altın Kalem Ödülü aldı.

Popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri Altın Kalem Ödülleri ile taçlandırıp onları edebiyatseverlerle buluşturmayı hedefleyen Book Culture Art Time's, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Altın Kalem Ödülleri'ni sahipleri ile buluşturdu. Törende hem farklı coğrafyalarda yaşayan Türk yazarlara hem de yabancı yazarlara ayrı kategorilerde ödül verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Book Culture Art Time's Genel Yayın Yönetmeni S.Serra Erdoğan, "Edebiyat hayatın kendisidir. Çünkü dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın ortak duyularına hitap eder. Edebiyat gözlemler, hisseder, kurgular, mukayese eder. Geçmişle gelecek arasında köprü kurup, insan yaşamındaki olumlu olumsuz tüm örnekleri vurgulayarak ışık tutmaya çalışır. Edebiyat yargılamaz, sadece gerçekleri anlatır ve ardından tüm kelimelerini başka gözlere sunar ki insanlık için gereken doğru yorumlara hakkıyla ulaşılabilsin. Edebiyat bir altın madenidir ve bu maden insanlığın ortak kıymetidir. İşte bu fikirden doğan amaçla Altın Kalem Ödülü’nü eser ve eser sahipleriyle buluşturduk" diye konuştu.

Son bir yıl içerisinde yayınlanan 3 bin 500 eser arasından seçilen ve farklı kategorilerde 100 kişiye verilen ödülleri kazanan yazarlar arasında DHA Antalya Temsilcisi Salih Uçar da yer aldı. Uçar'ın Cinius Yayınları'ndan çıkan “Kalkışma 24 Saat; Hayaller Futbol, Gerçekler Darbe” isimli kitabı, 'siyasi araştırma' dalında ödüle layık görüldü. Gazeteci yazar Salih Uçar'a ödülünü 15 Temmuz'da eşi ve oğlu şehit olan Nihal Olçok takdim etti.

Şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşayan tek torunu Selma Ersoy Argon 'Dedem Mehmet Akif' kitabıyla biyografi dalında, Prof. Dr. İbrahim Çapak 'Ana Hatlarıyla Mantık' kitabıyla, Kahraman Tazeoğlu 'Bukre' adlı kitabıyla roman dalında, Ayfer Yüksel 'Sekoya ve Ben' kitabıyla edebi roman dalında, İranlı şair Behruz Dijurian 'Kız Kulesi' ve İsrafil Altıner 'Selamsız Sokak' kitaplarıyla şiir dalında, Şenay Lüle 'Adalar Ülkesinden Sahra Çölüne' kitabıyla gezi dalında ödül alan isimler arasında yer aldı.

“Kalkışma 24 Saat”e ödül“Kalkışma 24 Saat”e ödül“Kalkışma 24 Saat”e ödül

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