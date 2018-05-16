“Kalkışma 24 Saat”e ödül

İSTANBUL (DHA) - KİTAP, kültür, sanat gazetesi Book Culture Art Time's tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Altın Kalem Ödülleri”, İstanbul'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. DHA Antalya Temsilcisi Salih Uçar'ın yazdığı 'Kalkışma 24 Saat' isimli kitap, 'siyasi araştırma' dalında Altın Kalem Ödülü aldı.

Popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri Altın Kalem Ödülleri ile taçlandırıp onları edebiyatseverlerle buluşturmayı hedefleyen Book Culture Art Time's, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Altın Kalem Ödülleri'ni sahipleri ile buluşturdu. Törende hem farklı coğrafyalarda yaşayan Türk yazarlara hem de yabancı yazarlara ayrı kategorilerde ödül verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Book Culture Art Time's Genel Yayın Yönetmeni S.Serra Erdoğan, "Edebiyat hayatın kendisidir. Çünkü dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın ortak duyularına hitap eder. Edebiyat gözlemler, hisseder, kurgular, mukayese eder. Geçmişle gelecek arasında köprü kurup, insan yaşamındaki olumlu olumsuz tüm örnekleri vurgulayarak ışık tutmaya çalışır. Edebiyat yargılamaz, sadece gerçekleri anlatır ve ardından tüm kelimelerini başka gözlere sunar ki insanlık için gereken doğru yorumlara hakkıyla ulaşılabilsin. Edebiyat bir altın madenidir ve bu maden insanlığın ortak kıymetidir. İşte bu fikirden doğan amaçla Altın Kalem Ödülü’nü eser ve eser sahipleriyle buluşturduk" diye konuştu.