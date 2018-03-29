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Kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, ünlü kalp cerrahı Prof.

Kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), spor yaparken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ve Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğulları diş hekimi Burç Durmaz, dün akşam saatlerinde Kültürpark'ta spor yaparken kalp krizi geçirdi. Yakındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Burç Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda çalışmalarına devam eden, 2012 yılından itibaren Alsancak'da kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başlayan Burç Durmaz'ın, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü, yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü lisanslı sporcusu olduğu belirtildi.

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Kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdiKalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

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