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Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Hasan Dinç (54), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle sevk edildi

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Hasan Dinç (54), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Hasan Dinç, göğüs ağrılarından dolayı Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Dinç için 112 komuta merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Dinç, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dinç'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ayrıca, ilçede son iki günde iki kalp krizi olayında rahatsızlanan kişiler hava ambulansıyla taşındı.

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Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle sevk edildi

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