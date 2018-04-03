HABER

Kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 32 yaşındaki bir genç, kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Tatlısuluoğlu (32), önceki gün evinde aniden rahatsızlandı.

Kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 32 yaşındaki bir genç, kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Tatlısuluoğlu (32), önceki gün evinde aniden rahatsızlandı. Evdekiler tarafından hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Kadir Tatlısuluoğlu, öğle namazını müteakip Ulu Camide kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze töreninde Tatlısuluoğlu’nun yakınları göz yaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Ahmet Yılmaz, Ak Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.