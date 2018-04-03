Kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 32 yaşındaki bir genç, kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Tatlısuluoğlu (32), önceki gün evinde aniden rahatsızlandı. Evdekiler tarafından hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Kadir Tatlısuluoğlu, öğle namazını müteakip Ulu Camide kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze töreninde Tatlısuluoğlu’nun yakınları göz yaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Ahmet Yılmaz, Ak Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.