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Kalp krizi geçiren işçiyi otobüsle hastaneye yetiştirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da otobüs durağında kalp krizi geçiren temizlik işçisi, otobüsle hastaneye yetiştirildi.Edinilen bilgiye göre, merkez Öğretmenevi otobüs durağında temizlik görevlisi Ömer Altun (40), kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.

Elazığ’da otobüs durağında kalp krizi geçiren temizlik işçisi, otobüsle hastaneye yetiştirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Öğretmenevi otobüs durağında temizlik görevlisi Ömer Altun (40), kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Bu sırada durakta yolcu alan otobüs şoförü Aytaç Arslan, diğer vatandaşlarla birlikte Altun’u otobüse taşıdı. Seferi bırakan Arslan, birkaç yolcu ile birlikte Altun’u Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirerek tedavi olmasını sağladı. Yolcuların hastaya müdahalesi ise diğer bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ulukent Mahallesi seferini yaptığını belirten otobüs şoförü Aytaç Arslan, “Yolcu almak için araca bindiğimde bir vatandaşın kalp krizi geçirdiğini gördüm. Hemen arkadaşlarla beraber müdahale edip otobüse bindirdik. Yolcu almadan, durmadan, korna çalarak ve dörtlüleri yakarak devlet hastanesine yetiştirdim. Durumunu doktora sorduğumuzda müşahede altına alınacağını ve kalp krizi geçirdiğini söyledi. Durumu iyiye gidiyormuş ve inşallah düzelecek” dedi.
Asıl kahramanın Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olduğunu aktaran Arslan, “Çünkü bizle toplantı yaptığı zaman ‘Elazığ’daki otobüsleri gerektiğinde vatandaşlarımızın can sağlığı durumunda ambulans olarak kullanabilirsiniz’ yetkisini verdi. Ben de bu yetkiyi kullandım. Öncelikle herkes adına ona teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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