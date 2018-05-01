Kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi öldü

OSMANİYE, (DHA)- Osmaniye'de üniversite öğrencisi Muharrem Kalay (23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Muharrem Kalay, geldiği memleketi Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'ndeki baba evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kalay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Muharrem Kalay'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından, Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde toprağa verildi.
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