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Kalp krizi geçiren vatandaşa hayati dokunuş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Başkent’te otopark çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş, iki dakika içinde bölgeye gelerek müdahale bulunan sağlık personeli sayesinde hayata tutundu.Olay, Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi.

Başkent’te otopark çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş, iki dakika içinde bölgeye gelerek müdahale bulunan sağlık personeli sayesinde hayata tutundu.
Olay, Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, aracını otoparka bırakmasının ardından dışarıya çıkarken yere yığıldı. Vatandaşın yere düştüğünü gören otopark görevlileri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan 112 ekipleri, öncelikli olarak Kızılay çevresinde görevli 112 motosikletli Acil Sağlık görevlisini olay yerine yönlendirdi. Yaklaşık 2 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen motosikletli sağlık görevlisi, hastaya müdahale etmeye başladı. Vatandaşın kalbinin durduğunu, nefes almadığını fark eden sağlık görevlisi, hastaya bir yandan kalp masajı yaparken, bir yandan da oksijen vermeye başladı. Kısa bir süre sonra soluk almaya başlayan hastaya yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"İlk 6 dakika çok önemli"
Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi yapan 112 motosikletli Acil Sağlık görevlisi, olay yerine geldiğinde hastanın kalbinin durduğunu tespit ettiğini belirterek, hemen kalp masajı yapmaya başladığını, bir müddet sonra da hastanın soluk almaya başladığını söyledi. Bu tip durumlarda ilk 6 dakikanın önemine dikkat çeken sağlık görevlisi, şunları kaydetti:
"Erken müdahale ettiğimizi düşünüyorum. En azından kalp çalışmaya başladığı zaman beyin ölümü gerçekleşmemişti, beyne oksijen gitmesini sağlamış olduk. Erken müdahalenin amacı da bu zaten. Ben Kızılay göbekte görevliyim. Vaka ihbarının verilmesinin ardından ivedi bir şekilde çıktım. Geldiğimde hasta arrestti (kalp durması). Hemen hastaya müdahale ettim. Daha sonra ambulans ekibi geldi ve en yakın hastaneye sevk edildi. Şu an için durumu halen kritik."

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