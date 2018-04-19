Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücüye ödül

Gaziantep’te halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre ödül verildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nden GATEM güzergahında sefer yapan özel bir halk otobüsüne binen 45 yaşındaki Beyhan Şahan, otobüsün en arkadaki tekli koltukta seyahat ederken, aniden yere yığılmış, kafasını aracın zeminine çarpması sonucu kanlar içerisinde kalmıştı. Yolcuların müdahale ettiği adam otobüs şoförü Ayhan Dalgın tarafından hastaneye yetiştirilmişti.

Ambulans gibi dolmuş

Yolcunun hastalandığını fark eder etmez dörtlülerini yakan Ayhan Dalgın, yolcu aldığı güzergahın dışına çıkarak en yakın hastaneye doğru hareket etmiş, klakson çalarak açtığı yolda vakit kaybetmeden yol almıştı. Dalgın, Şahan’ı Ersin Arslan Devlet hastanesine getirmişti. Hastane acilinde yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği öğrenilen Dalgın, erken müdahale sayesinde yeniden yaşama döndürülmüştü.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı

Halk otobüsünde Beyhan Şahan’ın kalp krizi geçirme anı ve sonrasında halk otobüsün zamanla yarıştığı yolculuk araçtaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Sürücüye ödül

Halk otobüsü sürücüsü Ayhan Dalgın, sürücüsü gösterdiği duyarlılık ve insani davranış nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ödüllendirildi. Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, ziyaret ettiği şoföre, çeşitli hediyeler verdi. Yaşadıklarını tekrar anlatan Dalgın, "Olaydan sonra Beyhan Şahan’ı görmeye gittim. Durumu çok iyi. O da beni ziyaret etti, bana teşekkür etti. Yaptığımız önemli bir şey yoktu, sadece insanlık görevimizi yerine getirdim" diye konuştu. Davranış nedeniyle teşekkür eden Zabıta Dairesi Başkanı M. Salip yıldırım, "Bu davranışı nedeniyle gurur duyduk. Tebrik ederiz. Verilen eğitimlerin güzel sonuçları olması bizi sevindirdi. Belediye Başkanımız Fatma Şahin de takdirlerini iletmemizi istedi. Hediyeleri zaten Belediye Başkanımız adına takdim ettik. Dolmuş şoförlerimiz gerçekten fedekarca çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Minibüscüler Odası Başkanı Sofi Çolak da, Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım’a teşekkür plaketi verdi. Çolak, "Zabıtaların sadece ceza yazmakla değil, eğitim ve böyle insani konularda da duyarlı olmaları bizleri çok sevindirdi. Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şoför Ayhan Dalgan’ı da tebrik eden Çolak, "Şoför arkadaşımızın örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. 3-5 dakika geç kalsa, müşterimiz hayatını kaybedecekmiş. Sonra ziyare de gitmiş, dostlukları olmuş. Bu tür insani durumlarda bizi mutlu ediyor onurlandırıyor" diye konuştu