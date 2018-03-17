Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde cuma namazı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Esat Kalkan, Elazığ’ın Baskil ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat’ın Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Esat Kalkan (47), cuma namazını kılmak için gittiği Yenişehir Camii’nde namaz esnasında kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kalkan’ın cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesine getirildi. Kalkan, bugün öğlen namazını müteakip Merkez Camiin’de kılınan cenaze namazının ardından tekbir ve dualarla eski Baskil Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ailesi, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.