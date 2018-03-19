Kalp krizinden hayatını kaybeden adamın damadı, ölüme sebebiyetten tutuklandı

Elazığ’da damadı ile yaşanan tartışmada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki kayınpeder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçtıktan sonra yakalanan damat ise kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ahmet Bozkurt ile aynı evde ikamet ettiği damadı Ercan K. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bozkurt, kalp krizi geçirdi. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damat Ercan K. ise evden kaçtı.

Bunun üzerine damadın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde olduğu belirlenen damat, jandarma ve emniyetin ortak çalışması ile arkadaşının evinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli, kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.