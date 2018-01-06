Kalp krizinden ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirden üniversite öğrencisi Onur Özyavuz (22), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Onur Özyavuz, Başkent'te kaldığı evde rahatsızlandı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulasla Özyavuz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Onur Özyavuz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastaneden alınan Onur Özyavuz'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. İmam olan babası Dursun Özyavuz tarafından öğle namazı sonrası Karıncak Mahallesi Cami'nde kıldırılan cenaze namazının ardından Onur Özyavuz aynı mahallede bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

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