HABER

Kalp krizinden ölen uzman çavuşun baba evinde yas

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA) - ŞIRNAK'ta geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın acı haberi, memleketi Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Şırnak'ta evli ve 1 çocuk babası uzman çavuş Ferdi Taşçı, bugün öğle saatlerinde görev yaptığı birliğinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Taşçı'nın ölüm haberi, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak'taki baba evine ulaştı. Acı haberi Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu'ndan alan baba Rifat ve anne Zübeyde Taşçı ile eşi Serpil Taşçı gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın cenazesinin, Pazar günü Halil Ağa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
40 saat elektrikleri kesilince yolu kapattılar

40 saat elektrikleri kesilince yolu kapattılar

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.