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Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen kadın hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparken önündeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen kadın hastanede öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparken önündeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Özlem Bağlar'ın kalbi durdu. Kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürülen kadın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Furkan Güney idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Serhat Bağlar (32) yönetimindeki 34 HU 7937 plakalı otomobil, sürücünün kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu Doğa Tekindağ idaresindeki 02 HT 599 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat Bağlar, eşi Özlem Bağlar (32) ve kızları 4 yaşındaki Öykü Lorin Bağlar yaralandı. Yaralanan baba ve kızı ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALBİ DURDU
Kalbi duran Özlem Bağlar'a sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapıldı. Kazazedelere yardım etmek için duran diğer sürücüler Özlem Bağlar'ın yaşam mücadelesini dua ederek izledi. Yaklaşık 10 dakikada boyunca kalp masajı yapılan Özlem Bağlar yeniden hayata döndü. Vatandaşlar, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesiyle büyük sevinç yaşadı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Özlem Bağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi. Serhat Bağlar ve kızı Öykü Lorin Bağlar'ın tedavileri sürüyor.
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Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen kadın hastanede öldüKalp masajı yapılarak hayata döndürülen kadın hastanede öldü

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