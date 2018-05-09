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Kalp masajıyla hayata döndürüldü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasan Nacar, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp masajıyla hayata döndürüldü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasan Nacar, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde hafta sonru, sıcaktan bunalan Hasan Nacar, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra Nacar, suda çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Nacar, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Nacar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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