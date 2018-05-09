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Kalpazanlar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik yaptığı eşzamanlı operasyonda 14 kişi tutuklandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik yaptığı eşzamanlı operasyonda 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya, Balıkesir’de bulunan 38 adrese 26 Nisan’da eşzamanlı operasyon düzenleyerek 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 20, 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile bunların basımında kullanılan yazıcılar ile 48 çek yaprağı ele geçirilmişti.
Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Faruk Ömer C.’nin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak’ ile ‘Parada sahtecilik’ suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen sahte paralar ve para basımında kullanılan yazıcılar sergilendi.

(FOTOĞRAF)

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