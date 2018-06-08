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Kamera görüntüsü ararken şüpheliyle karşılaştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da  bir PTT şubesine maskeli  ve silahlı bir şekilde girerek içerideki memuru tehditle paraları gasp eden şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kamera görüntüsü ararken şüpheliyle karşılaştılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da bir PTT şubesine maskeli ve silahlı bir şekilde girerek içerideki memuru tehditle paraları gasp eden şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olayın ardından şüphelinin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını incelemek için araştırma yapan polis, yolda yürüyen şüpheliyi fark ederek gözaltına aldı. Tekstil işçişi şüpheli Cem S., polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

8 BİN 386 LİRA GASP EDİLDİ

Beykoz, Anadoluhisarı'nda bulunan PTT şubesinde 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.56'da meydana gelen olayda içeri müşteri gibi giren bir kişi, aniden silahını çekerek içerde bulunan memuru etkisiz hale getirdi. Yüzünde maske bulunan şüpheli, elindeki poşeti uzatarak çalışan memurdan içini paraları koymasını istedi. Şüpheli içinde 8 bin 386 lira bulunan poşeti alarak, olay yerinden hızla kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASI ARARKEN ŞÜPHELİYİ YAKALADILAR

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada polis kaçan şüphelinin eşkalini tespit etti. Şüphelinin kaçış istikametinde bulunan kamera kayıtlarını bulmak için işyerlerini gezen dedektifler, bir anda yolda yürüyen şüpheliyle karşılaştı. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Cem S.(43) hemen gözaltına alınarak Gayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin olay yerine yakın bir evde oturduğu tespit edildi.

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cem S.'nin daha önceden polise geliş kaydı bulunmadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Kamera görüntüsü ararken şüpheliyle karşılaştılarKamera görüntüsü ararken şüpheliyle karşılaştılarKamera görüntüsü ararken şüpheliyle karşılaştılarKamera görüntüsü ararken şüpheliyle karşılaştılar

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