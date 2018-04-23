Kamera taktırmayan servis şoförlerine cezalar geliyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde öğrenci servisi şoförlerine servislerde zorunlu hale gelen güvenlik kameraları ile ilgili seminer verildi. Kameraların son takılma tarihi olan 3 Eylül 2018’e kadar taktırmayan şoförlere adeta ceza yağacağı öğrenildi.

Saruhanlı Belediyesi Kültür Merkezinde servis şoförlerine yönelik araçlara kamera takma zorunluluğu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Akhisar Ulaşım Sorumlusu Mustafa Çetin tarafından seminer verildi. Seminere Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek, emniyet ve jandarma mensupları ile servis şoförleri katıldı.

“Çıkan kanundan dolayı herkesin taktırması zorunlu”

Öğrenci servislerine kamera takmanın zorunlu hale gelmesiyle ilgili bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Ulaşım Sorumlusu Mustafa Çetin, “2018 Ocak ayında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile öğrenci servisi taşımacılığı yapanlara 3 Eylül’e kadar süre tanındı. Manisa büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan komisyonda teknik şartnameler oluşturuldu. Bu şartnamelere uygun firmalara devlet tarafından teklif gönderildi ve 3 firma şartnameleri sağlayabileceğinin taahhüdünü verdi. Bu 3 firmanın içinde Lenoi Firmasına en uygun fiyatı vermesi ve teknik şartnameleri yerine getireceğinin taahhüdünü vermesi üzerine bu görev verildi. Dolarda ki yükselişin esnafa yansıtılmaması konusunda da Büyükşehir Belediyesi firmadan taahhüdü aldı. Dolarda olan yükselişler, şoför odalarının seçimleri gibi nedenlerden dolayı kameraların takılması gecikti. Belirlenen son tarihe az kaldı. Kamera takmak gönüllülük esasıyla değil devletin çıkardığı kanundan dolayı herkesin taktırması zorunlu” dedi.