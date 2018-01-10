Kameradaki amca cinayetinde 4 yeğene ömür boyu hapis istemi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, amcaları Yılmaz Kaya'yı (43) 22 bıçak darbesi ile öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 kardeş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. 20 yıl İsviçre'de yaşadıktan sonra memleki Elazığ'a yerleşen 3 çocuk babası Kaya'nın yeğenleri tarafından öldürüldüğü görüntüler de iddianamede yar aldı.20 yıl İsviçre'de yaşayan ve geçen temmuz ayında memleketi Elazığ'a yerleşen 3 çocuk babası Yılmaz Kaya, 26 Kasım 2017 gününün akşamı, Sanayi Mahallesi, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'ndaki evinden çıkıp ekmek almaya gittiği sırada, iddiaya göre, husumetli olduğu yeğenleri ile karşılaştı. Yılmaz Kaya ve yeğenleri Furkan Yasin Kaya (20), Mehmet Fatih Kaya (33), Muhammed Burak Kaya (26) ve Semih Kaya (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 kardeş, tartışma sırasında amcalarını 22 bıçak darbesi ile öldürdü. Olaydan sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüpheli kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.İDDİANAME KABUL EDİLDİOlayla ilgili hazırlanan iddianamede, 4 kardeş hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edildiği, şüphelilerin yargılanmasına yakında başlanacağı belirtildi.CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDAYılmaz Kaya'nın yeğenleri tarafından öldürülmesinin bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, iddianamede yer aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Yılmaz Kaya evinde çıkıp, yürüyor. Bu sırada araçla geçen 4 yeğeni, inip amcalarıyla tartışmaya başlalıyor. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli yeğenler üzerlerinde bulanan sopa ve bıçaklarla amcalarına saldırıyor. Çevredekiler olay yerine koşunca, şüpheliler kaçıyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya'yı ambulansla hastaneye götürüyor.AĞABEYİM TÜRKİYE'DE 4 AY YAŞAYABİLDİÖldürülen Yılmaz Kaya'nın kardeşi Eyüphan Kaya, ağabeyinin yıllar sonra döndüğü Türkiye'de 4 ay yaşayabildiğini belirterek, "Ağabeyimle 20 senedir yurt dışında beraber yaşıyorduk. Ağabeyim 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye dönüş yaptı. Elazığ'da bir yuva kurdu ama ne yazık ki 4 ay yaşabildi. Başımıza olmaz bir iş geldi. 2 çocuğun kavgası ölüme dayandı. Ağabeyimi canice öldürdüler. Bu ne insanlığa ne de akrabalığa sığar. Olayı yapan 4 zanlı aynı gün yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra cezaevine gönderildi. 13 Mart'ta mahkeme olacak. Biz zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Adalet yerini bulacak" dedi.