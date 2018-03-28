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Kameranın görüntülediği gümüş takı hırsızı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

ANKARA’da müşteri gibi girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan F.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kameranın görüntülediği gümüş takı hırsızı yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da müşteri gibi girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan F.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara’da gümüş takı satın almak için girdiği dükkandan 20 bin lira değerinde takı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Çaldığı takıları elindeki poşete ve cebine dolduran şüpheli F.K., polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Hırsızlık ve yaralama olayları gibi 7 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kameranın görüntülediği gümüş takı hırsızı yakalandı

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