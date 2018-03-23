Kamu arazilerini sahte evrak düzenleyip satmışlar

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, ilçede dolandırıcıların, hazineye ait arazileri sahte evrak düzenleyerek sattıklarını belirterek, uyarılarda bulundu.

Milli Emlak Müdürlüğü'nün yaptığı incelemede Karasu'da bazı kişilerin hazineye ait kamu arazilerini satmak vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili araştırma yapan Karasu Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü, dolandırıcıların, vatandaşlara "Almak isterseniz biz satabiliyoruz" diyerek '2B' arazilerini sahte evrak düzenleyip sattığını belirledi. Bu yöntemle İhsaniye, Denizköy, Camitepe mahallelerinde birçok kişinin kamuya ait arazileri satın aldığını zannederken dolandırıldığı ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

KENDİLERİNİ MİLLİ EMLAK ÇALIŞANI GİBİ GÖSTERDİLER

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan şu yazılı açıklamada bulundu:

"Son zamanlarda kendilerini Milli Emlak Müdürlüğü çalışanları ya da kamu kurumları ile irtibatlı olarak gösterip ilçemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların talep edilmesi halinde kendilerine doğrudan satılacağına ilişkin yanıltıcı beyan veren kişilerin olduğu, ayrıca İhsaniye, Denizköy, Camitepe mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazlarının son günlerde artan bir şekilde taşınmazları işgal edenler tarafından usulsüzce mühürlenmek suretiyle adi evrak niteliği taşıyan alım-satım veya zilyetliğin devri sözleşmesi adları altında 3. şahıslara bedeli mukabilinde satıldığı veya kiralandığı Kaymakamlığımız çalışmaları ve vatandaşlarımızdan gelen şikayetler sonucu tespit edilmiştir. Bilinmelidir ki, taşınmaz alım-satımı ancak ilgili tapu müdürlüklerinde, tapu müdürü veya yetkilisi huzurunda yapılmaktadır. İlçemiz sınırları dahilindeki Hazineye ait olan taşınmazlar Milli Emlak Müdürlüğü ve Sakarya Defterdarlığınca yönetilmekte olup, Hazine taşınmazların alım-satımı, kiralanması, irtifak hakkı/kullanma izni kurulması işlemleri Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ile sair mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuoyuna ilan edilmek suretiyle ihale yoluyla yapılmaktadır. Hazine taşınmazlarını satın almak, kiralamak veya irtifak hakkı/kullanma izni tesis etmek isteyenlerin Karasu Kaymakamlığı ile Sakarya Defterdarlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İleride telafisi imkansız sonuçlar doğurarak mağduriyetlerin yaşanmaması, dolandırıcılık mağduru olunmaması için vatandaşlarımızın belirtilen hususlara riayet etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Ayrıca tüm bu gayri resmi işlemlere teşebbüs edenler hakkında gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Karasu Kaymakamlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."