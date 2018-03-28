Kamu bankasını dolandırıcılığa 8 gözaltı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullanarak bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, kentteki bir kamu bankasının toplamda 3 milyon lira dolandırıldığına yönelik ihbar yapıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polisler, Adana ve Hatay'da 10 adrese baskın düzenledi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullandıkları ve dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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