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Kamu bankasını dolandırıcılığa 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

ADANA'da, sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullanarak bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da, sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullanarak bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, kentteki bir kamu bankasının toplamda 3 milyon lira dolandırıldığına yönelik ihbar yapıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polisler, Adana ve Hatay'da 10 adrese baskın düzenledi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullandıkları ve dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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