HABER

Kamufle hırsızlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

KARTAL'DA 7 katlı binadaki 3 ayrı daireye hırsız girdi.

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) KARTAL'DA 7 katlı binadaki 3 ayrı daireye hırsız girdi. Hırsızların güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendilerini kamufle ettikleri görüldü. 3 hırsız 100 bin liralık para ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Olay Kartal Petroliş Mahallesi'nde bulunan bir binada gerçekleşti. Güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, yüzlerini saklayarak kamufle etti. Özellikle ev sahiplerinin tatilde olduğu dairelere giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin liralık para ve ziynet eşyası alarak kaçtı. Hırsızlar kaçarken kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da kırdı. Hırsızlığın yaşandığı binada oturan Sevgi Kadız "Biz tatildeyken dairemize hırsızlar giriyor. Çok kısa bir sürede içeri girerek ziynet eşyalarımızı alıyorlar. Çıkarken de kendilerini kamufle ederek dıştaki kamerayı söküp gidiyorlar. Çok mağduruz. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Bu konuda kim yardımcı olacaksa yardım bekliyoruz. Başkalarının da zarar görmesini istemiyoruz." diye konuştu.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurduDenizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurdu
Yüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybettiYüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.