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Kamyon altında kalan bisikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

ADANA'da, elektrikli bisikletli Ahmet Tataroğulları (66), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kamyon altında kalan bisikletli öldü

ADANA, (DHA)- ADANA'da, elektrikli bisikletli Ahmet Tataroğulları (66), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde elektrikli bisikletle giden Ahmet Tataroğulları'na, Fevzi G. yönetimindeki 01 B 7476 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altına düşen Tataroğulları, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Tataroğulları'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Kamyon altında kalan bisikletli öldü

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