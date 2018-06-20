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Kamyon boya yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, boya yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, boya yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek Akçaylar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erdal Karaman idaresindeki 34 HR 9989 plakalı kamyon önünde ilerlemekte olan Salih Cebeci idaresindeki 28 K 6114 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kabini paramparça olurken, Erdal Karaman araçta sıkıştı. Erdal Karaman itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdal Karaman tedavi altına alındı.
Aracın çarpması sonucu kamyonun kasasında bir miktar boya yola aktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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