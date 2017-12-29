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Kamyon devrildi, tavuklar telef oldu

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 23:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, bir tavuk firmasına ait kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, tavuklardan bazıları telef oldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Belkaraağaç mevkiinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Seçkin Gülen yönetimindeki 14 BT 869 plakalı tavuk yüklü kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Şoförün kaza almadan kurtulduğu kazada, kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 6 bin tavuk, kafesleriyle birlikte yola savruldu. Tavuklardan bazıları telef oldu. Zarar görmeyen tavuklar, çevredekiler ve tavuk şirketinin personelleri tarafından başka bir kamyona yüklendi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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