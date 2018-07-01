HABER

Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 00:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, kamyonun kasasına çarpan motosikletin sürücüsü Aziz Tunca (40), hayatını kaybetti.  Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Direcik Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi.

Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, kamyonun kasasına çarpan motosikletin sürücüsü Aziz Tunca (40), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Direcik Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Yenipazar yönüne giden B.A. yönetimindeki 35 PBE 98 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Aziz Tunca yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet savrularak mezarlığın duvarına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Tunca'nın, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Kırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlemKırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlem
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıManisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.