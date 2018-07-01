Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, kamyonun kasasına çarpan motosikletin sürücüsü Aziz Tunca (40), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Direcik Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Yenipazar yönüne giden B.A. yönetimindeki 35 PBE 98 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Aziz Tunca yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet savrularak mezarlığın duvarına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Tunca'nın, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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