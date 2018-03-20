Kamyon ile duvar arasında sıkışan balatacı öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen iş kazasında Abuzer Karayel adlı balata ustası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Sanayi Sitesinde fren ve balata tamirhanesinde meydana gelen olayda, fren tamiri için gelen bir kamyonun altına konulan kriko düştü. Bu sırada kamyon önünde duran iş yeri sahibi Abuzer Karayel (34) duvar ile kamyon arasında sıkıştı. Yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Karayel hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Abuzer Karayel’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.