Kamyon ile kepçe arasında kalan şoför yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kamyon ile kepçe arasında kalan 56 yaşındaki kamyon şoförü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde çalışma yapan kamyondan inen 56 yaşındaki Aslan A. isimli şoför, kepçe ile kamyon arasında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören diğer arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
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