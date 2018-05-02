Kamyon ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, TEM yolu Yeşilova mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İdris Gümüş yönetimindeki 34 JC 0463 plakalı kamyon, Şıh Müslim'in kullandığı 27 LM 829 plakalı otobüsle çarpıştı. Kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen kamyonun içerisinden çıkarılan İdris Gümüş ve yanındaki Mustafa Camçelik ile yaralanan otobüs muavini Yusuf Akça'ya sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Şıh Müslim, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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