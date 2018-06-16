Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Mudurnu ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu Örencik Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden N.B yönetimindeki 81 DR 516 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Ö'nün kullandığı 14 BL 041 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Semiha Bayraktar (65) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücüler ile otomobilde bulunan Z.A.D. (8), A.B. (12) T.B. (15) ve T.B. (45) yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü N.B., Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaşamını yitiren Semiha Bayraktar'ın cenazesi, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Mudurnu-Bolu yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



