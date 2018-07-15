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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

YALOVA'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde ayağı kırılan Talha Duran Sevim (9) ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yalova- Armutlu yolunun Çınarcık ilçesi girişinde meydana geldi. Ali Savaş (42) yönetimindeki 41 LA 049 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Seda Karaca'nın (31) kullandığı 34 AB 7587 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Seda Karaca ile otomobildeki Esmanur Karaca (16) ve Ertuğrul Gökhan Şahin (33) yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobildeki Talha Duran Sevim'in ise ayağı kırıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talha Duran Sevim, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Ali Savaş ise gözaltına alındı. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıKamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

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