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Kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Nejdet ARMAĞAN-Eser AYDIN/MUŞ (DHA)- MUŞ'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muş'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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