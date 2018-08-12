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Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta durmayan otomobile kamyon çarptı.

Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta durmayan otomobile kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 71 yaşındaki Necati Şahan hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18:00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Çataltepe Mevkii'ndeki kavşakta meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl'e giden Özgür Karaca (28) yönetimindeki 45 ZH 088 plakalı kamyon, karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta durmayan Necati Şahan yönetimindeki 48 D 1988 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü Karaca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kamyon otomobile çarptı: 1 ölüKamyon otomobile çarptı: 1 ölü

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