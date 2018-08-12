Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta durmayan otomobile kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 71 yaşındaki Necati Şahan hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18:00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Çataltepe Mevkii'ndeki kavşakta meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl'e giden Özgür Karaca (28) yönetimindeki 45 ZH 088 plakalı kamyon, karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta durmayan Necati Şahan yönetimindeki 48 D 1988 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü Karaca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif
Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle
Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum