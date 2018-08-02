Kamyon park halindeki otomobile art arda çarptı, o anlar görüntülendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Meram ilçesinde, bir kamyon park halindeki otomobile 3 kez çarptı. Kamyonun otomobile çarpma anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücünün aracı geri vitese geçiremediği öne sürüldü.
Olay, geçen salı günü saat 15.30 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 UR 298 plakalı kamyon, mahalledeki sokağa girmeye çalıştı. Sürücü, park halindeki Osman Deniz'e ait 42 EY 840 plakalı otomobile çarptı. Kamyon sürücüsü, gaza 2 kez daha basınca otomobile de art arda çarptı. Kamyonun 3 kez çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Bir süre sonra kamyondan inen sürücü ve yanındaki kişi, etrafına bakındıktan sonra araca binerek, yola devam etti. Kamyonun otomobile çarpma anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kamyon sürücüsünün aracı geri vitese alamadığı öne sürülürken, otomobilin sahibi Osman Deniz, araçta yaklaşık 4 bin liralık hasar meydana geldiğini söyledi.
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