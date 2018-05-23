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Kamyon, park halindeki otomobillerin üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da yol yapımında kullanılan belediyeye ait kamyon, Fırat Üniversitesi kampüs alanında park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yol yapımında kullanılan belediyeye ait kamyon, Fırat Üniversitesi kampüs alanında park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilin büyük hasar gördüğü olayda, kamyon sürücüsü ağır yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Fırat Üniversitesi kampüs alanında, yol yapımı çalışması sırasında meydana geldi. Elazığ Belediyesi'ne ait 23 AB 761 plakalı kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoparkta park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde büyük hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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