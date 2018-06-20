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Kamyon şarampole devrildi, tonlarca buğday araziye döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'dan Mardin istikametine seyir halinde olan buğday yüklü kamyon şarampole devrildi.

Kamyon şarampole devrildi, tonlarca buğday araziye döküldü

Mehmet TÜRK/MARDİN, (DHA)- DİYARBAKIR'dan Mardin istikametine seyir halinde olan buğday yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kasasındaki tonlarca buğday çevreye döküldü.
Sabah saatlerinde yüklediği buğdayı Mardin'e götüren adı öğrenilmeyen sürücüsü 47 PL 387 plakalı kamyonunu yol kenarına çekti. Ancak araç sürüüc içinde yokken belirlenemeyen bir sebeple hareket etti. Sürücünün koşarak yetişmeye çalıştığı kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kasasındaki tonlarca buğday araziye döküldü.
Olay yerine getirilen iş makineleri ve çekiciler ile kamyon çıkarılmaya çalışılırken, Mardin-Diyarbakır karayolu da tek taraflı olarak yaklaşık 3 saat araç trafiğine kapandı. Karayolu kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon şarampole devrildi, tonlarca buğday araziye döküldüKamyon şarampole devrildi, tonlarca buğday araziye döküldüKamyon şarampole devrildi, tonlarca buğday araziye döküldüKamyon şarampole devrildi, tonlarca buğday araziye döküldü

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