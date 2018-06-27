Kamyon şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesi ev eşyası taşıyan nakliye kamyonu, sürücüsünün virajlı yolda kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı, eşyalar ise zarar gördü.
Kaza, bugün 18.30 sıralarında Ermenek- Sarıveliler karayolu Tepebaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Ermenek ilçesine ev eşyası taşıyan R.S. (30) yönetimindeki 01 EDO 88 plakalı nakliye kamyonu, iddiaya göre sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü R.S. ve yanında bulunan işçiler R.S. (25), O.Ü. (23) ve Y.Y. (43) yaralandı. Ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyondaki eşyaların büyük bir bölümünün de zarar gördüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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