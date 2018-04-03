Kamyon ters döndü, yara almadan kurtuldular

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kamyonun ters döndüğü kazada 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çemişgezek ilçesi Gedikler köyü Kızılevler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Köse idaresindeki 23 EE 370 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.Ters dönen kamyonda bulunan sürücüyle birlikte 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kamyonda bulunanlar bir süre ambulansta gözetim altında tutuldu.