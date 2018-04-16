Kamyon uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Denizli’nin Kale ilçesinde, kontrolden çıkıp 150 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün Kale ilçesi Çamlarca Mahallesi Kazıklar mevkiinde meydana gelen kazada yol yapım çalışmasında görev yapan Necati Tuncer’in(43) kullandığı 20 BK 594 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun bulunduğu yere ulaşmakta güçlük çekince, olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen kamyonun bulunduğu yere ulaşan arama kurtarma ekipleri, sürücü Tuncer’i sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkardı. Sedyeye konulan Tuncer, halat yardımıyla taşınarak kurtarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürülen ağır yaralı Tuncer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.