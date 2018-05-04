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 Kamyona çarpan bal mumu yüklü TIR alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan bal mumu yüklü TIR, karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan bal mumu yüklü TIR, karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, alev aldı. Yangın, itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaza, dün gece Niğde- Adana yolu Basmakçı mevkisinde meydana geldi. Servet Ünal (31) yönetimindeki 33 KNB 42 plakalı bal mumu yüklü TIR, kontrolden çıkıp, Hakan Gez'in (21) kullandığı 63 EY 341 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, alev alarak, yanmaya başlandı. Kazada, sürücü Ünal ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleriyle Niğde Belediyesi'nin itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. TIR ise yangın sonucu hurdaya döndü. Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Niğde- Adana yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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