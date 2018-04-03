Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki kamyona yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Sırrın Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan M.Y.’nin kullandığı motosiklet, seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyona yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının doktorların müdahalesinin ardından sağlık durumu iyi olduğu gerekçesiyle kısa süre sonra taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü
Cinsel organını istiridye soktu! Sonrası korkunç
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum