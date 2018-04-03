Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki kamyona yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Sırrın Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan M.Y.’nin kullandığı motosiklet, seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyona yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının doktorların müdahalesinin ardından sağlık durumu iyi olduğu gerekçesiyle kısa süre sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.